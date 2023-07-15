Маск предупредил о негативных последствиях передачи США Украине кассетных боеприпасов

Фото: AP Photo/Jack Plunkett

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предупредил о негативных последствиях передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Ничего хорошего из этого не выйдет", – написал Маск.

По его словам, США всегда осуждали тех, кто применяет подобные боеприпасы. Но теперь это государство передает им для применения в вооруженном конфликте.

"Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", – заявил Маск.

7 июля стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Между тем уже вечером 11 июля обстрелу кассетными снарядами со стороны ВСУ подвергся город Токмак в Запорожской области.

Президент США Джо Байден рассказал, что решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Он также признался, что подобное решение было для него непростым.

В Европе выразили обеспокоенность решением США отправить кассетные боеприпасы Киеву