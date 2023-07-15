18:47Политика
Маск предупредил о негативных последствиях передачи США Украине кассетных боеприпасов
Фото: AP Photo/Jack Plunkett
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предупредил о негативных последствиях передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Ничего хорошего из этого не выйдет", – написал Маск.
По его словам, США всегда осуждали тех, кто применяет подобные боеприпасы. Но теперь это государство передает им для применения в вооруженном конфликте.
"Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", – заявил Маск.
7 июля стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.
Между тем уже вечером 11 июля обстрелу кассетными снарядами со стороны ВСУ подвергся город Токмак в Запорожской области.
Президент США Джо Байден рассказал, что решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Он также признался, что подобное решение было для него непростым.
В Европе выразили обеспокоенность решением США отправить кассетные боеприпасы Киеву
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