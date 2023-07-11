В Запорожской области сообщили об обстреле Токмака кассетными боеприпасами со стороны ВСУ

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ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По их данным, Киев ударил по городу около 17:15.

"По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки", – говорится в уведомлении.

В оперативных службах уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. По его словам, Киев будет использовать их только на своей территории.

До этого в Белом доме заверили, что Киев предоставил гарантии о неприменении американских кассетных боеприпасов на территории РФ. Отмечалось, что использование данных боеприпасов Украиной будет ограничено рядом условий.

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