В ЕС прокомментировали решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

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Евросоюз поддержал поставки Украине боеприпасов для самообороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Масрали.

"Мы в курсе объявления о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине", – заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, это вопрос между странами, которые поставляют боеприпасы, и Украиной.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Он уточнил, что Киев будет использовать их только на своей территории.

Позднее в Белом доме подчеркнули, что Украина предоставила Вашингтону гарантии, что не будет применять американские кассетные боеприпасы на территории РФ. Отмечалось, что использование данных боеприпасов Украиной будет ограничено рядом условий.

США решили передать Украине кассетные боеприпасы