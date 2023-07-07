Белый дом подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов

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Американская сторона передаст Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

В американской администрации заявили, что Киев будет использовать такой вид боеприпасов лишь на своей территории, минимизируя риски для собственных граждан. По словам Салливана, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

Вместе с этим в США признали, что передача кассетных снарядов несет риски для мирного населения. В этой связи Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу.

Кроме того, в администрации Соединенных Штатов подчеркнули, что поставка Киеву таких боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.

"Мы уже поставили Украине историческое количество некассетных боеприпасов и наращиваем их производство внутри страны, <...> но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок (в виде кассетных боеприпасов. – Прим. ред.)", – заявил Салливан.

По его словам, украинская сторона сама запросила данный вид снарядов. Помощник лидера Штатов добавил, что американская сторона обсудила с союзниками поставки кассетных боеприпасов, они поддержали данное решение.

Накануне СМИ выяснили, что Штаты объявят об очередном пакете военной помощи Украине уже в пятницу, 7 июля. Отмечалось, что в него включат поставки кассетных боезарядов.

Информацию об этом прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, такой шаг может стать причиной роста эскалации.

США поставят Украине партию кассетных боеприпасов