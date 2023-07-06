ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам хранения бронетехники Запада на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 6 июля нанесли удары по местам, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали военную технику, полученную от западных союзников. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Помимо этого, российская армия нанесла удар высокоточным оружием морского базирования по пунктам временного размещения украинской армии и иностранных наемников.

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон", – сообщил Конашенков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что территорию Украины готовят для оккупации Западом. По ее словам, киевские власти ожидают, когда в страну придут те, кто будет ей управлять.



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