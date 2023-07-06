Власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом – МИД РФ

Фото: 123RF/mikrokon

Власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, они просто ожидают, когда страну оккупируют те, кто должен ими управлять, поскольку "Владимир Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной".

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Киева от вступления в НАТО и Евросоюз, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу. Он заявил, что подходы Москвы к урегулированию украинского конфликта остаются неизменными – защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ