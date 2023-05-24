Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

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Россия не разделяет позицию о том, что конфликт на Украине должен быть заморожен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что российская сторона рассматривает только возможность завершения специальной военной операции на Украине и обеспечения своих интересов.

По словам Пескова, Россия заинтересована в достижении стоящих перед ней целей посредством спецоперации либо иными доступными средствами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет, в связи с чем говорить об этом пока преждевременно.

Он также подчеркнул, что о каких-либо переговорах с представителями киевской власти не может идти и речи, поскольку подобного рода переговоры с РФ запрещены на Украине.