Песков выразил уверенность в положительном для России исходе спецоперации

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Степень вовлеченности Североатлантического альянса в украинский конфликт не отразится на положительном для российской стороны исходе спецоперации, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует телеграм-канал "Мастерская новых медиа".

"Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства не сомневается в том, что Россия одержит победу.

Песков также рассказал, что государство занимается вопросом восстановления новых регионов РФ. По его словам, работа по данному направлению уже ведется. Однако сейчас приоритетной задачей является защита этих территорий, резюмировал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что возможность мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от готовности к серьезному разговору. По его словам, сейчас все указывает на оторванность мирового сообщества от геополитических реалий и незаинтересованность в разрешении конфликта. Это подтверждают ультимативные требования в адрес России, подчеркнул он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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