Путин заявил, что будущее мирного процесса по Украине зависит от готовности к разговору

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что возможность мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от готовности к серьезному разговору. Об этом глава государства сообщил в статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

"Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий", – отмечается в материале, который был опубликован на русском языке на официальном сайте Кремля.

Однако, по словам российского лидера, сейчас все указывает на оторванность мирового сообщества от таких реалий и незаинтересованность в разрешении конфликта. Это подтверждают ультимативные требования в адрес России, подчеркнул он.

Ранее Путин оценил возможность принятия решения о проведении спецоперации на Украине в 2014 году. Он заявил, что не следует в данном вопросе применять сослагательное наклонение.

По его словам, еще один момент касается готовности страны к серьезным действиям. В Кремле надеялись, что все можно будет разрешить мирным путем, однако Запад готовил Киев к конфликту, добавил президент.



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