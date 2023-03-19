Путин заявил, что РФ благодарна Китаю за взвешенную позицию по Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что российская сторона приветствует готовность Китая помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщается в статье президента РФ для китайской газеты "Жэньминь жибао". Текст материала был размещен на официальном сайте Кремля.

"Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса", – говорится в статье.

Ранее Китай опубликовал предложения по урегулированию украинского кризиса. В плане, предложенном КНР, содержались призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций.

Единственным путем для урегулирования кризиса на Украине в Китае считают диалог и переговоры.

В свою очередь, глава МИД КНР Цинь Ган обвинил США в лицемерии, указав на необоснованно разное отношение Вашингтона к суверенитету Украины, а также Китая в случае с Тайванем.



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