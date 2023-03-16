Белый дом считает, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны РФ

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Соединенные Штаты считают, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Белого дома Джона Кирби.

"По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН", – ответил он на предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта.

По словам Кирби, если Украина прекратит ведение огня, тогда будут признаны новые регионы России. Он также уверен, что Москва может использовать перемирие для перегруппировки, а также укрепления позиций и дальнейшего наступления.

Представитель Белого дома уточнил, что США считают, что перемирие в данный момент не приведет к продолжительному и справедливому миру, который будет соответствовать интересам Киева.

Ранее сообщалось, что Китай предложил свой план по миру на Украине, в котором есть положения о перемирии и прекращении поставок оружия на Украину.

Уточняется, что план Пекина не включает в себя призыв к России отвести войска. План может вызвать интерес у стран Африки и Латинской Америки, что подорвет усилия стран Запада по привлечению их на свою сторону в противостоянии с РФ.



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