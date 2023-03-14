Песков назвал условие для перехода конфликта на Украине в мирное русло

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет возможно только при условии учета новых реалий.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос представителей СМИ о том, как должна измениться позиция Украины, чтобы ситуация перешла в мирное русло.

"Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", – объяснил он.

До этого Песков сообщил, что поставленные Россией в рамках спецоперации на Украине цели можно достичь только военным путем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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