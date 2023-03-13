Песков назвал "нелепым курьезом" идею Зеленского о переименовании РФ в Московию

Фото: kremlin.ru

К предложениям переименовать Россию в Московию можно отнестись только с улыбкой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, наверное, относится к нелепым курьезам, подобные сообщения и подобные решения. Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать", – сообщил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что, несмотря на названия, которые дают стране, она была и останется великой Россией.

Рассмотреть возможность о переименовании России в Московию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ранее поручил Владимир Зеленский. Соответствующая петиция была вынесена на рассмотрение в октябре 2022 года и уже набрала необходимые 25 тысяч голосов.

В ответ на подобную инициативу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил назвать Украину Schweinisch Bandera-Reich, что в переводе с немецкого звучит как "Свинский Бандера-рейх".

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