В Госдуме предложили переименовать Украину в Бандерштат

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. Таким образом он прокомментировал украинскую петицию о переименовании России в Московию, сообщает РИА Новости.

"Подобные петиции – очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат", – сказал парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что в настоящее время на Украине в культ возвели националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеру.

"Украина стала рассадником нацизма и национализма. Чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами", – отметил он.

Депутат добавил, что Вашингтону перестанет быть интересна Украина, как только она прекратит приносить им дивиденды.

Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовали петицию с призывом переименовать Россию в Московию. Также предлагалось заменить термин "русский" на "московский", а Российскую Федерацию называть Московской Федерацией.

До этого в офисе Зеленского создали петицию с призывом запретить въезд гражданам России сроком на 100 лет.



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