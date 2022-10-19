В поселке Тывров Винницкой области переименовали улицу Степана Бандеры

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На Украине переименовали улицу в поселке Тывров Винницкой области, названную в честь пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Теперь она называется Логанская, сообщила депутат Верховной рады Софья Федина в телеграм-канале.



Она прикрепила к посту скрин документа, в котором говорится, что сельсовет принял данное решение согласно "Рекомендациям уполномоченного по защите государственного языка".

"В связи с агрессией России против Украины переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР", – говорится в сообщении.

Кроме того, жители Тыврова решили переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

Ранее сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt потребовали уволенного с поста посла Украины в Германии Андрея Мельника покинуть ФРГ после его интервью, в котором он в очередной раз упомянул Бандеру.

Комментаторы напомнили Мельнику, что Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Другие пользователи предложили просто бойкотировать Мельника, а также указали, что политик прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим.



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