Жители Германии потребовали выслать из страны экс-посла Украины после его слов о Бандере

Фото: ТАСС/IMAGO/Metodi Popow

Читатели немецкого издания Die Welt потребовали уволенного с поста посла Украины в Германии Андрея Мельника покинуть ФРГ после его интервью, в котором он в очередной раз упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру.

"Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист", – приводит комментарий одного из пользователей РИА Новости.

Комментаторы напомнили Мельнику, что Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Другие пользователи предложили просто бойкотировать Мельника, а также указали, что политик прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим.

"Когда же настанет тот день, когда он уже покинет Германию?" – задался вопросом один из читателей.

"Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге", – посоветовал другой пользователь.

Ранее Мельник заявил, что Германия часто игнорирует интересы Украины, поскольку не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики. По его мнению, именно это является главным вызовом в двусторонних отношениях.

9 июля украинский президент Владимир Зеленский освободил посла Украины в Берлине Андрея Мельника от занимаемой должности. По данным СМИ, он может занять пост замминистра иностранных дел в Киеве.