Жители Германии потребовали выслать из страны экс-посла Украины после его слов о Бандере

01:27
Фото: ТАСС/IMAGO/Metodi Popow
Читатели немецкого издания Die Welt потребовали уволенного с поста посла Украины в Германии Андрея Мельника покинуть ФРГ после его интервью, в котором он в очередной раз упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру.
"Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист", – приводит комментарий одного из пользователей РИА Новости.
Комментаторы напомнили Мельнику, что Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Другие пользователи предложили просто бойкотировать Мельника, а также указали, что политик прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим.
"Когда же настанет тот день, когда он уже покинет Германию?" – задался вопросом один из читателей.
"Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге", – посоветовал другой пользователь.
Ранее Мельник заявил, что Германия часто игнорирует интересы Украины, поскольку не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики. По его мнению, именно это является главным вызовом в двусторонних отношениях.
9 июля украинский президент Владимир Зеленский освободил посла Украины в Берлине Андрея Мельника от занимаемой должности. По данным СМИ, он может занять пост замминистра иностранных дел в Киеве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: