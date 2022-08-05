Уволенный посол Украины раскритиковал отказ Берлина провести выставку разбитой техники РФ

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Уволенный с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение из-за решения властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.

Он обратился к мэру немецкой столицы Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить данное решение и разрешить провести выставку.

"Эта отмена – настоящий скандал! <...> проведение выставки танков в Берлине <...> означало бы настоящую солидарность с Украиной", – написал Мельник в Twitter.

Как сообщает издание Der Tagesspiegel, разбитую российскую военную технику планировали выставить перед посольством РФ в Берлине два музейных оператора, однако власти города отклонили их заявку.

9 июля украинский президент Владимир Зеленский освободил посла Украины в Берлине Андрея Мельника от занимаемой должности. По данным СМИ, он может занять пост замминистра иностранных дел в Киеве.

Ранее сообщалось, что Мельник высмеял медлительность ФРГ в поставках Киеву оружия, опубликовав в Twitter фотографию улитки, к которой приклеен патрон.