Зеленский уволил посла Украины в Германии

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Украинский президент Владимир Зеленский освободил посла Украины в Берлине Андрея Мельника от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

"Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", – указано в документе.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом. Как отметили в ведомстве, она будет общаться только с министрами.

Уточняется, что Бербок при этом находится на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мельник раскритиковал такое решение министра иностранных дел.

Позже появилась информация, что посол Украины в Германии может занять пост замминистра иностранных дел в Киеве. Отмечается, что такое предложение было сделано министерством украинскому президенту.