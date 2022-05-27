Жители Германии призвали Шольца уйти в отставку после речи об Украине

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Немецкие пользователи соцсетей и читатели портала Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковали выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях.

Многие жители Германии обвинили политика в попытках выдать желаемое за действительное и в неспособности подкреплять свои слова действиями.

"Шольц представляет жалкую картину. Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях. Как и во время эпидемии коронавируса, он предпочитает перекладывать ответственность за действия на других. <...> Он должен как можно скорее покинуть свой пост", – цитирует РИА Новости пользователя Volker Friedlich.

Другой пользователь написал, что за красивыми выражениями Шольца прячется лицемерие. Некоторые назвали канцлера ФРГ "запрограммированной говорящей куклой", поскольку он не говорит об интересах страны, которую представляет. Также немцы обратили внимание на то, что пока США зарабатывают на поставках вооружений и экспорте СПГ, Берлин отказывается от выгодного российского газа, не имея при этом какого-либо альтернативного плана энергетической политики.

"Интересно, что Шольц ни словом не обмолвился о призыве [Генри] Киссинджера пойти на территориальные уступки России. <...> Это, безусловно, настолько противоречит официальной позиции Запада, что экс-госсекретаря США попросту проигнорировали", – заметил Georg Raimund.

Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что западным странам необходимо прекратить попытки нанести РФ поражение, используя ВСУ, ради избежания катастрофы в Европе. Говоря о фатальных последствиях в случае игнорирования места России в европейском раскладе сил, он призвал Запад заставить Украину пойти на диалог, не затягивая кризис.