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Западным странам необходимо прекратить попытки нанести РФ поражение, используя ВСУ, ради избежания катастрофы в Европе, заявил экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.

Говоря о фатальных последствиях в случае игнорирования места России в европейском раскладе сил, экс-госсекретарь призвал Запад заставить Украину пойти на диалог, не затягивая кризис, пишет The Telegraph.

"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко", – отметил Киссинджер.

Он подчеркнул, что продолжение огня не будет говорить о борьбе за свободу Украины, напомнив о важной роли РФ для баланса сил в Европе.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе новой холодной войны. Он отдельно подчеркнул ситуацию на Украине и выразил мнение, что данный конфликт причиняет только большие страдания, разрушения и смерть.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

