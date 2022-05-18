Ветеран ЦРУ назвал ошибкой курс США на новую холодную войну

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Развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам. Таким мнением поделился ветеран ЦРУ Пол Пиллар в статье для издания The National Interest.

"По сути дела, Соединенные Штаты объявили новую холодную войну России", – заявил аналитик.

Он подчеркнул, что подобные действия резко противоречат международной безопасности, так как это затруднит действия по решению глобальных проблем.

По словам эксперта, откровенный антироссийский настрой Вашингтона играет на руку Москве. Кроме того, заявления США о планах ослабить РФ значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о существующем риске ядерной войны при прямом столкновении РФ и НАТО. Такое развитие событий он назвал катастрофическим сценарием.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не хотят войны в Европе. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад регулярно говорит о необходимости добиться поражения России в ходе спецоперации на Украине. При этом Москва рассчитывает, что после достижения целей этой операции западные страны прекратят продвижение однополярного мира при доминировании США и их союзников, подчеркнул Лавров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

