Медведев заявил, что РФ не допустит развязывания третьей мировой войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим", – написал он в своем телеграм-канале.
При этом при нападении на Россию будет дан немедленный и сверхмощный ответ.
Медведев подчеркнул необходимость поддержки отечественной науки в условиях санкций, наращивания импортозамещения, внедрения оригинальных российских разработок, а также подготовки перспективных специалистов. Он добавил, что РФ открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными государствами.
По его словам, крупные госкорпорации и частные предприятия должны принимать участие в данной работе.
Ранее Медведев заявил, что наличие у России ядерного оружия вот уже многие годы позволяет успокаивать тех, кто пытается подтолкнуть мир к третьей мировой войне. По его словам, создание подобного ядерного щита – заслуга тех, кто когда-то трудился в Сарове, разрабатывал ядерное оружие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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