Медведев назвал ядерный щит обеспечением независимости России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Наличие у России ядерного оружия вот уже многие годы позволяет успокаивать тех, кто пытается подтолкнуть мир к третьей мировой войне. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита в Саров в Нижегородской области.
"Этот щит (ядерный. – Прим. ред.) обеспечивает нашу независимость на протяжении уже большого количества лет, а также помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне или каким-то еще иным проблемам", – цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, создание подобного ядерного щита – заслуга тех, кто когда-то трудился в Сарове, разрабатывал ядерное оружие.
Ранее Медведев предупредил о наличии риска ядерной войны в случае прямого столкновения России и НАТО. Он отметил, что вероятность прямой конфронтации растет по мере того, как страны Североатлантического альянса передают Украине оружие и проводят учения у границ с РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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