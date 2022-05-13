Медведев назвал вероятные последствия санкций против России

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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возможные последствия антироссийских санкций. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над территорией России", – отметил Медведев.

Замглавы Совбеза также предупредил об усилении энергетического кризиса в ряде стран, которые ввели санкции, и о росте цен на ископаемое топливо. Кроме того, можно ожидать замедления цифровой экономики.

По словам Медведева, ряд стран могут столкнуться с продовольственным кризисом, вплоть до голода. Кроме того, возможны новые региональные военные конфликты в местах, где ситуацию не удается много лет разрешить мирным путем. Существует риск активизации террористических организаций.

Не менее вероятна ситуация с валютно-финансовым кризисом, считает Медведев. Эта проблема может затронуть как отдельные страны, так и сообщества стран на фоне инфляции и "разрушения легальной системы защиты частной собственности".

Также мир может столкнуться с новыми эпидемиями в связи с отказом от международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере и при применении биологического оружия. Вместе с тем замглавы Совбеза РФ указал на упадок деятельности международных институтов.

Отдельно Медведев прокомментировал политические последствия антироссийских санкций. Он указал на вероятность создания новых международных объединений на прагматических началах, а также на формирование новой архитектуры мировой безопасности с учетом вестернизированных концепций.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против РФ провоцируют глобальный экономический кризис. Глава государства отметил, что в большей степени ограничения бьют по национальным интересам тех стран, которые их вводят.

