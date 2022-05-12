Санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Санкции западных стран против России провоцируют глобальный кризис. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан", – подчеркнул Путин.

По его словам, это заметно по резкому росту инфляции в Европе. Президент России добавил, что в некоторых странах она приблизилась к отметке 20% годовых. При этом, отметил Путин, в целом в Европе цены на товары увеличились более чем на 11%.

Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. С начала года рубль увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

