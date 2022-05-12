Экономист объяснил падение курса евро

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Российский рубль толкают вверх фундаментальные факторы. Об этом заявил экономист Петр Заборцев.
"В отсутствие существенного спекулятивного влияния пока никаких изменений в этой динамике не проглядывается. Спрос на валюту все так же меньше, чем предложение", – приводит его слова RT.
Экономист предположил, что в скором времени власти ограничат экспорт, чтобы снизить валютные поступления. По его словам, это самое очевидное и быстрое решение.
Ранее курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года. По состоянию на 11:57 курс европейской валюты потерял 3,91%, опустившись до 67,88 рубля. При этом курс доллара снизился до 65,16 рубля.
Курс евро упал ниже 69 рублей на Мосбирже
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