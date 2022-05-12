Названы риски нового валютного шторма

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Начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка "Ренессанс Кредит" Павел Журавлев оценил ситуацию с валютным рынком и существующими рисками. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, неопределенность мирового валютного рынка вызвана инфляцией, геополитической нестабильностью, а также неизвестностью в связи с потенциальными решениями Федрезерва.

"Одной из причин роста волатильности на рынке Forex может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции", – заявил Журавлев.

Эксперт уточнил, что на конец апреля 2022 года рост индекса потребительских цен в пересчете на год составил 8,5 и 7,5% в США и еврозоне соответственно.

Павел Журавлев напомнил о решении монетарных властей США повысить учетную ставку на 0,25%. При этом планы ее дальнейшего повышения не очевидны, если на рынке начнется коррекция и замедление экономики. Новый виток валютной нестабильности может быть спровоцирован ростом цен на углеводороды и ускорением инфляции.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер ранее допустил, что российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар и до 65 рублей – за евро. Он объяснил дисбаланс спроса и предложения валют влиянием санкций и контрмер.

