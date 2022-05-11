Трейдеры рекомендовали не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков, куда входят Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase и другие крупные финансовые организации, рекомендовала своим членам отказаться от использования данных Московской биржи при определении курса рубля. Об этом сообщает Bloomberg.
С 6 июня участникам ассоциации рекомендовали считать обменный курс российской валюты, опираясь на данные WM/Refinitiv. В то же время в ассоциации отметили, что это решение является лишь советом. Там объяснили, что это позволит упростить подсчет курса рубля, который после начала спецоперации на Украине оставался нестабильным, а сейчас завышен.
5 мая курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей – до 65,31 рубля – впервые с марта 2020 года. За день до этого евро упал до рекордных 69,9 рубля впервые с февраля 2020 года. Днем позже курс американской валюты вернулся к уровню 70 рублей. Выше этой отметки забралась и европейская валюта.
Между тем эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что российская валюта имеет потенциал к укреплению до 60 рублей за доллар.
Экономисты прогнозируют дальнейшее укрепление рубля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: