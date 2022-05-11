Трейдеры рекомендовали не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков, куда входят Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase и другие крупные финансовые организации, рекомендовала своим членам отказаться от использования данных Московской биржи при определении курса рубля. Об этом сообщает Bloomberg.

С 6 июня участникам ассоциации рекомендовали считать обменный курс российской валюты, опираясь на данные WM/Refinitiv. В то же время в ассоциации отметили, что это решение является лишь советом. Там объяснили, что это позволит упростить подсчет курса рубля, который после начала спецоперации на Украине оставался нестабильным, а сейчас завышен.

5 мая курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей – до 65,31 рубля – впервые с марта 2020 года. За день до этого евро упал до рекордных 69,9 рубля впервые с февраля 2020 года. Днем позже курс американской валюты вернулся к уровню 70 рублей. Выше этой отметки забралась и европейская валюта.

Между тем эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что российская валюта имеет потенциал к укреплению до 60 рублей за доллар.

