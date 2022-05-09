Стоимость биткойна опустилась ниже 33 тысяч долларов

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Стоимость биткойна упала ниже 33 тысяч долларов впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные данные площадки Coindesk.

К 13:55 по московскому времени в ходе торговой сессии криптовалюта теряла 5,44%, подешевев до 32,8 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что российские власти собираются лицензировать криптовалютные площадки.

Предполагается, что инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных, для последних ограничат объем операций. Обналичивать крипту смогут только российские юрлица. Для работы с российскими инвесторами иностранная криптобиржа должна будет иметь представительство в России.