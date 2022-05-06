Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ход валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:07 по московскому времени курс американской валюты вырос на 4,85%, до 70,25 рубля. К 15:09 эта динамика замедлилась, курс доллара снизился до 69,80 рубля.

Курс евро поднялся на 5%, до 73,70 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что доллар остановит свое падение. По его мнению, при коррекции доллар не поднимется выше 72–73 рублей. Эксперт подчеркнул, что российская экономика вполне устойчива и готовится к адаптации к новым условиям, а признаки кризиса внутри страны отсутствуют.

