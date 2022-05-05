Биткойн дешевеет на 10% и торгуется в районе 35,9 тысяч долларов

Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидирован в здании на Земляном Валу, передает МЧС.

Биткойн дешевеет на 10%, торгуется в районе 35,9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

РФ решительно осуждает осквернение советских воинских мемориалов в Прибалтике, заявили в МИД России.