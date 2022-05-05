Лукашенко предположил, что спецоперация на Украине затянулась

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не погружен в детали военной спецоперации России на Украине, однако полагает, что она затянулась. Об этом сообщает Associated Press.

"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация. – Прим. ред.) по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась", – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия недопустимо в случае затягивания военных действий на Украине. По его словам, ядерное оружие сорвет земной шар с орбиты и люди "улетят неизвестно куда".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.