Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопросы продвижения союзного строительства, аспекты взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве.

Во время переговоров Путин и Лукашенко затронули специальную военную операцию на Украине и подтвердили настрой на дальнейшее укреплений партнерских отношений.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из РФ западных компаний. Он подчеркнул, что в республике вопрос импортозамещения не стоит так жестко.

