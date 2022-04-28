Лукашенко заявил о готовности обеспечить РФ любой техникой

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Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из РФ западных компаний, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"У нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры – пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", – сообщил он на встрече с губернатором Воронежской области РФ Александром Гусевым.
Ранее Владимир Путин заявил, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились. Вместе с тем недруги России форсировали изготовление нового геополитического оружия. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию.
По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.
Западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Хлеб и кондитерские изделия могут подорожать в России
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