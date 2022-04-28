Движение поездов изменится на фиолетовой и розовой линиях метро 4–6 мая

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

11:59

Лукашенко заявил о готовности обеспечить РФ любой техникой

политика

Фото: kremlin.ru

Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из РФ западных компаний, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры – пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", – сообщил он на встрече с губернатором Воронежской области РФ Александром Гусевым.

Ранее Владимир Путин заявил, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились. Вместе с тем недруги России форсировали изготовление нового геополитического оружия. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию.

По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.

Западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Хлеб и кондитерские изделия могут подорожать в России

Читайте также

Сюжет: Санкции

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать