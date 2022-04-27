Планы экономического удушения России провалились – Путин

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Планы западных государств по экономическому удушению России провалились, заявил Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании РФ.

"Западные страны взялись за массированную подготовку экономической войны против России – шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда просто без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения", – сказал президент.

Вместе с тем недруги России форсировали изготовление нового геополитического оружия. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию.

По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.

"[Западные государства] спекулировали на проблемах нашего прошлого, на действительно проблемных вопросах, на несправедливостях прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, а сделали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, для того, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, чтобы ее расчленить и разрушить", – добавил президент, подчеркнув, что так многие во все времена старались поступить в отношении России, но эти цели не увенчались успехом.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, что РФ своевременно приняла меры для снижения рисков от западных санкций.

До этого Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах, однако такая политика в отношении России провалилась.

