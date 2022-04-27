Премьер Польши признал, что РФ справляется с санкционным давлением

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что российская экономика справляется с санкционным давлением стран Запада, передает РИА Новости.
"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", – заявил глава польского кабмина во время пресс-конференции.
Моравецкий добавил, что Варшава со своей стороны старается организовать подготовку очередных санкционных пакетов. Он также призвал проработать тему вторичных санкций к тем структурам, которые продолжат работать с РФ.
Польский премьер призвал страны Евросоюза не платить за российский газ в рублях, как того требует новая схема России, а также установить пошлины за покупку энергоресурсов из РФ.
Ранее глава немецкой химической компании Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал санкции против России бесполезными, поскольку к ним не присоединяется большая часть мира.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Совете законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что планы западных государств по экономическому "удушению" России провалились. Он раскритиковал массированную подготовку экономической войны против государства.
Западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: