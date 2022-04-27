Премьер Польши признал, что РФ справляется с санкционным давлением

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что российская экономика справляется с санкционным давлением стран Запада, передает РИА Новости.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", – заявил глава польского кабмина во время пресс-конференции.

Моравецкий добавил, что Варшава со своей стороны старается организовать подготовку очередных санкционных пакетов. Он также призвал проработать тему вторичных санкций к тем структурам, которые продолжат работать с РФ.

Польский премьер призвал страны Евросоюза не платить за российский газ в рублях, как того требует новая схема России, а также установить пошлины за покупку энергоресурсов из РФ.

Ранее глава немецкой химической компании Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал санкции против России бесполезными, поскольку к ним не присоединяется большая часть мира.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Совете законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что планы западных государств по экономическому "удушению" России провалились. Он раскритиковал массированную подготовку экономической войны против государства.

Западные страны начали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

