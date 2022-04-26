В МИД РФ назвали несправедливыми санкции против России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Санкционное давление на Россию основано на лицемерии и лжи, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва призывает объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка.

"Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути", – сказал Панкин на Форуме Экономического и социального Совета ООН по финансированию развития.

Ранее Владимир Путин назвал внешние ограничения в отношении России санкционной агрессией. Глава государства подчеркнул, что механизмы поддержки граждан в условиях санкций должны работать без сбоев на всех уровнях.

Путин подчеркнул, что Москва столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, однако даже в таких условиях у российской экономики есть возможности работать стабильно и без сбоев. Он считает, что у Запада не получается расколоть российское общество.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

