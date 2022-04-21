Москва ввела санкции против 61 гражданина Канады

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва внесла 61 гражданина Канады в стоп-лист на постоянной основе в ответ на вводимые Оттавой санкции, включая запрет на въезд в страну и дискриминационные меры.

На сайте МИД России уточняется, что под санкции подпали чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке русофобского курса.

В частности, в списке оказались директор по коммуникациям аппарата премьер-министра страны Кэмерон Ахмад, командующий силами специальных операций ВС генерал-майор Стив Боивин, командующий ВМС вице-адмирал Крейг Бэйнс.

"В ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского стоп-листа в порядке ответной реакции на враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве правительства Канады", – говорится в сообщении.

Ранее Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России. В этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин. Также в список добавили Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

