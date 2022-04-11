ЕС внес 21 авиакомпанию РФ в черный список по воздушной безопасности

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Еврокомиссия (ЕК) включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности, говорится в распространенном сообщении комиссии.

Среди них – "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и другие авиакомпании. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков России "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Согласно документу американского ведомства, три данных постановления о временном отказе не разрешают этим организациям принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

