Минторг США вводит экспортные санкции против "Аэрофлота", Azur Air и Utair

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Министерство торговли Соединенных Штатов вводит экспортные ограничения против авиаперевозчиков РФ "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы американского ведомства.

"Бюро промышленности и безопасности "лишило экспортных привилегий три российские авиакомпании – "Аэрофлот", Azur Air и Utair в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли", – отмечается в сообщении.

Согласно документу, три данных постановления о временном отказе не разрешают этим организациям принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США.

"Срок сегодняшних постановлений составляет 180 дней и может быть продлен", – говорится в заявлении.

В свою очередь, министр торговли Джина Раймондо уточнила, что Вашингтон лишает авиакомпании возможности не только доступа к продукции из Штатов, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

Ранее власти США приняли решение ввести полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. При этом новые санкции против банков не коснутся оплаты российских энергоносителей. Также США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

6 апреля также стало известно, что Минфин США вводит санкции в отношении Сергея Собянина. Сообщалось, что в санкционный список также войдут руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.