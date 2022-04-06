США ввели санкции в отношении Собянина, Мишустина и Медведева

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Минфин США принял решение ввести санкции в отношении Сергея Собянина.

В санкционный список также войдут руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно.

Кроме того, новые ограничения США коснутся полномочных представителей президента РФ в Приволжском, Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах Игоря Комарова, Владимира Якушева, Владимира Устинова и Юрия Трунева.

В списке оказались и Юрий Чайка, Дмитрий Медведев, дочери Сергея Лаврова, Михаил Мишустин и Рашид Нургалиев.

Ранее США ввели санкции против Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ограничения в отношении Путина и Лаврова ввела и Великобритания.

Также Соединенные Штаты ввели санкционные ограничения в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. В список санкций вошли 18 физических лиц и десятки компаний, которые связаны с указанными регуляторами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

