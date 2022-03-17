В Минтрансе заявили, что авиакомпании РФ продолжают выполнять международные рейсы

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Шесть российских авиакомпаний продолжают выполнять международные рейсы. Так, самолеты летают в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Уточняется, что для выполнения зарубежных рейсов перевозчики используют лайнеры, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов SSJ100.

"Кроме того, на сегодняшний день рейсы в Россию осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана", – говорится в сообщении Минтранса.

В министерстве подчеркнули, что авиакомпании РФ обеспечивают потребности населения в авиаперевозках, опыт, приобретенный во время пандемии коронавируса, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности.

14 марта Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге в РФ. Соответствующие поправки внесены в Воздушный кодекс РФ. Они позволят авиакомпаниям сохранить парк самолетов и дать возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.

Удерживать в России взятые в лизинг самолеты и платить за них в рублях предложило министерство транспорта.



В случае расторжения договора по требованию лизингодателя авиакомпания должна вернуть воздушное судно на основании решения правительственной комиссии.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

