Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки внесены в Воздушный кодекс РФ. Они позволят авиакомпаниям сохранить парк самолетов и дать возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация судов будет происходить с привлечением испытательных лабораторий по требованиям Минтранса.

Таким образом, российские авиакомпании смогут обеспечить бесперебойное функционирование гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Ранее Министерство транспорта предложило удерживать в России взятые в лизинг самолеты и платить за них в рублях. В случае расторжения договора по требованию лизингодателя авиакомпания должна вернуть воздушное судно на основании решения правительственной комиссии.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

