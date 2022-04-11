ЕС расширил ограничения на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и производства СПГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пятый санкционный пакет Евросоюза, о котором объявили 8 апреля, расширил запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию техники и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в заявлении комиссии.
Странам ЕС запрещено продавать, передавать или содействовать покупке прямым или косвенным образом продукции и технологий, используемых для переработки нефти и производства сжиженного природного газа, любому физическому или юридическому лицу, компании или организации в России.
Евросоюз также запретил своим компаниям поставлять в Россию системы для охлаждения и сжижения газа, оборудование для разделения на фракции углеводородов в процессе производства СПГ и нефтепереработки.
Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.
Также ЕС запретил российским судам заходы в порты стран, являющихся членами ЕС. Предусмотрены ограничения и для автотранспортных компаний России и Белоруссии. Им Евросоюз запретил осуществлять перевозки по всей своей территории.
ЕС утвердил пятый пакет санкций против России
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