В МИД Франции прокомментировали новые санкции ЕС против России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты, заявили в министерстве иностранных дел Франции.

"Запрет на импорт угля вступит в силу немедленно, за исключением контрактов, которые находятся в стадии реализации, они будут прекращены в начале августа", – пояснил представитель МИД, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что такая мера даст странам Евросоюза и их компаниям найти альтернативные источники поставок угля. Представитель ведомства добавил, что европейские страны намерены ликвидировать энергетическую зависимость от РФ.

8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

