Швейцария ввела новые санкции в отношении России

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Власти Швейцарии ввели новые санкции в отношении России. В частности, принят запрет на импорт российского угля.

"Новые меры включают <...> запрет на импорт бурого угля, каменного угля и товаров, являющихся важным источником доходов для России, в частности древесины, цемента, морепродуктов и черной икры", – говорится в заявлении швейцарского Федерального совета.

Помимо прочего, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, усиливающих ее промышленный потенциал, например промышленных роботов и некоторых химических продуктов. Новый пакет санкций запрещает оказание любой поддержки российским госкомпаниям. Также россияне теперь не смогут регистрировать трасты в Швейцарии.

Предыдущий пакет санкций в отношении РФ и Белоруссии был принят властями Швейцарии 13 апреля. Он включил в себя ограничения в области торговли, финансов и транспорта. Меры затронули в том числе запрет на импорт российской древесины, водки и морепродуктов, а также экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

