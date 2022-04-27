Канада ввела санкции против представителей руководства ДНР и ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Канады приняли решение о введении персональных санкций в отношении 203 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Она пояснила, что под ограничения подпали 11 официальных лиц высокого ранга и 192 депутата республиканских парламентов.

Основанием для введения санкций стало выдвинутое Оттавой в их отношении обвинение в соучастии посягательствам на суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны РФ.

Ранее Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России, включая бизнесменов и членов их семей. В частности, в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин. Также в список добавили Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

