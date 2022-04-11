Канада вводит санкции против 33 предприятий оборонного сектора РФ

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Канада вводит новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

"Новыми мерами вводятся ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора", – отмечается в заявлении.

Глава канадского МИД Мелани Жоли объяснила, что такое решение принято из-за того, что эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам в ходе специальной операции России на Украине.

"Канада всегда была и будет на стороне Украины. Сегодняшние меры – последний пример нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа", – подчеркнула она.

Среди подпавших под санкции организаций оказались производители беспилотников и ракет "Искандер". Кроме того, санкционные ограничения затронули МФТИ, судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток", Курганский машиностроительный завод.

Ранее власти Канады ввели санкции против девяти россиян и стольких же граждан Белоруссии. При этом конкретные имена указаны не были.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

