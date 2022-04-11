Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

14:24

Канада вводит санкции против 33 предприятий оборонного сектора РФ

политика

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Канада вводит новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

"Новыми мерами вводятся ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора", – отмечается в заявлении.

Глава канадского МИД Мелани Жоли объяснила, что такое решение принято из-за того, что эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам в ходе специальной операции России на Украине.

"Канада всегда была и будет на стороне Украины. Сегодняшние меры – последний пример нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа", – подчеркнула она.

Среди подпавших под санкции организаций оказались производители беспилотников и ракет "Искандер". Кроме того, санкционные ограничения затронули МФТИ, судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток", Курганский машиностроительный завод.

Ранее власти Канады ввели санкции против девяти россиян и стольких же граждан Белоруссии. При этом конкретные имена указаны не были.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать