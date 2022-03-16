Швейцария вводит санкции против Эрнста, Худавердяна и Керимова

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Швейцария расширила санкции против России в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
В санкционный список включили 197 физических лиц и 9 компаний из РФ. Активы всех людей из списка в Швейцарии заморозят.
Среди них – гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и заместитель генерального директора Yandex N. Тигран Худавердян, который покидает свой пост и совет директоров, а также должности в голландских дочерних структурах компании.
Накануне Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов и компаний. Под ограничения подпали 15 физических и 9 юридических лиц из РФ. В частности, в черном списке оказались бизнесмен Роман Абрамович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, журналист Артем Шейнин, а также ряд предприятий ОПК России.
В списке числятся и промышленная корпорация "Оборонпром", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "КАМАЗ", "Ростех", "Совкомфлот", Объединенная судостроительная корпорация, акционерное общество "Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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