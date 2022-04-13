Швейцария приняла пятый пакет санкций против РФ и Белоруссии

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Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарское правительство.
Новый пакет санкций включает ограничения в области торговли, финансов и транспорта. Меры предусматривают в том числе запрет на импорт российского угля, древесины, водки и морепродуктов.
Также вводится запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала РФ.
Кроме того, финансовые санкции и ограничения на поездки коснулись 200 человек. Однако, в отличие от Евросоюза, Швейцария не ввела ограничительные меры на транспортное сообщение из-за географического положения.
В марте правительство Швейцарии расширило санкции против России. В санкционный список включили 197 физических лиц и 9 компаний из РФ. Активы всех людей из списка в Швейцарии заморожены.
Ранее Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США. Российский лидер отметил, что во многих странах растут цены, а инфляция зашкаливает.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российской экономике требуется как минимум полгода, чтобы адаптироваться к новым условиям. Глава кабмина отметил, что в настоящее время правительство прикладывает все усилия, чтобы адаптировать экономику к новым реалиям.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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